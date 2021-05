Mario Daniel Pergolini es una especie de Don Fulgencio de los medios. El tipo a pesar de sus 56 años de edad sigue jugando a hacer radio.

En su época de oro Pergolini estaba en boca de todos casi a diario. Ahora sólo se lo menciona por algún escándalo como su abrupta salida de Boca o por insultar a Gallardo y a la Conmebol.

En su programa que se emite por su radio porque es la única opción de seguir teniendo aire lanzó sin medir consecuencias: "Ver llorar a Marcelo Gallardo no me dice nada. Siempre llora o sino se va al escritorio”.

Pero también tuvo algo que decir de la Conmebol y si decisión de hacer el partido en un país tan convulsionado como Colombia: “Estaban jugando a la pelota y ponían música para no escuchar los tiros... Ni Hitler se animó a tanto. Subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura".

''Cuando estaba como dirigente en Boca yo hice un comentario en donde dije que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR beneficiaba al de rojo y blanco. Por esto, Boca fue multado con 30 mil dólares, se los descontaron de los premios. ¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico", sentenció.

Las redes también tomaron partido.

Pergolini dice que la imagen de Gallardo llorando no significa nada, porque vive llorando. Con la diferencia que anoche no lloraba por un fallo arbitral, si no por los gases lacrimógenos, de la feroz represión que sufre el pueblo colombiano. A veces es mejor no decir nada.Link Tweet de Pablo Carrozza

No sé si fue el paso del tiempo o de la merca, pero los que iban de progres en los '90 como Pergolini, Alfredo Casero, Lanata, Boby Flores o Paluch, terminaron siendo unos terribles fachos. https://t.co/B42Eot8CAELink Tweet de ΛLΞ VΛN DΞR KOR 🇦🇷

Pergolini, que renunció en Boca porque le crearon una cuentita paralela de Instagram, le dice llorón a Gallardo. Un tipo que desde su radio se cansó más de hablar contra River que de gestionar en su club del que se fue por la puertita de atrás. Pobre tipo, en serio.Link Tweet de 𝙼𝚊𝚞

A casi 2 meses de abandonar su cargo como Vicepresidente de Boca, Pergolini volvió al rol de pendeviejo gracioso y le pegó a Gallardo. Grande Mario! Esto es lo que nos gusta! 👏🏻 🔵⭐️🎙️⭐️🔵 https://t.co/bepKUzttTtLink Tweet de BOSTERIODISMO

Jaja de Pergolini solo me acuerdo de esto https://t.co/5nsJO8Owo8Link Tweet de Jessica.

Lo que lloró Gallardo// Lo que lloró Pergolini https://t.co/KCzMJRPq6XLink Tweet de 𝙼𝚊𝚞

Mario Pergolini : Ver llorar a gallardo no me dice nada , llora siempre Marcelo Gallardo : Fue a probarse como dirigente de boca y no lo dejaron entrar https://t.co/uzO3ctRrSLLink Tweet de Mr. X

Pergolini es un fracasado que se cree picante y se tuvo que ir de Boca por la ventana porque le daban menos cabida que al barrendero. Es un boludo bárbaro. Me da lástima.Link Tweet de Fabricio Santarella

@DiarioOle @Vorterix Amigos de @Vorterix, cómo están? Veo que en su programa juegan al barra bravita para pegarle a Gallardo escudándose con una de las terribles imágenes por culpa de la crisis social que vivimos acá. Pues eso lo dice uno de los suyos, el tal Pergolini. Muy buena la radio, eh. SldsLink Tweet de Jorge Montejo

Increíble lo culo roto que está Mario Pergolini. Necesita vender humo para que lo reconozcan. Estuvo en boca y lo echaron como un perro, ni los hinchas lo quieren. Pobre. Que tipo tan odiableLink Tweet de River Plate 9/12 ريفر بليت

Tweet de Boca TV

Pergolini?, no pudo manejar una cuenta de instagram en Boca. https://t.co/OTCZipZh8ZLink Tweet de Fede Jimenez