"Ayer falló el criterio y cuando eso sucede, no le escapamos a la realidad, más allá de que por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los audios de los partidos. Estamos trabajando en un plan de comunicación que a futuro lo vamos a hacer, porque no hay ningún problema en hacerlo. Ayer se dio esta jugada en cancha de Banfield, donde entendemos que no fue penal desde ningún punto de vista", aseguró Beligoy sobre el penal que benefició a River en el Florencio Sola.

Beligoy es el Director Nacional de Arbitraje de la AFA, que habló en TyC Sports luego de las polémicas de los penales cobrados y no por el VAR en la Bombonera y en el Sur.

Y remató: "El VAR identifica una situación, a nuestro entender errada, y lo llama a Echavarría para que la revise. A nuestro entender, no ha tomado la mejor decisión. No es una mano sancionable. Nos equivocamos, como nos equivocábamos cuando no había VAR también nos vamos a equivocar con VAR, y lo dijimos desde el primer momento".