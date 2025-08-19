Aerolíneas Argentinas publicó en sus redes un posteo con video y texto incluido contra el plantel de Peñarol en el que se ve a los jugadores cantando y saltando sobre los asientos durante el vuelo que los trajo a Buenos Aires para disputar este martes el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros”, señaló la aerolínea de bandera, y agregó: “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”.

La respuesta de Peñarol

El delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio respondió este martes al duro mensaje que publicó Aerolíneas. “¿De esto qué me decís? Dejémonos de joder”.

Aquel posteo de Aerolíneas

Fue dos días antes de la final del Mundial de Qatar que ganó Argentina.

Hoy 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, y con el antecedente de la grave represión que sufrieron los hinchas de Racing en Montevideo, la Academia y el Carbonero se juegan la continuidad en la Copa.