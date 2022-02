Sergio Goycochea cruzó fuerte a Oscar Ruggeri por sus dichos sobre Maradona y la droga. "Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad que son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar", dijo el exarquero.

Qué dijo Ruggeri en ESPN

"Yo me peleé bastante con Diego por este tema (su adicción), mucho. Eran charlas privadas, me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía 'qué loco que no te das cuenta lo que sos'. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: 'Tenés el mundo a tus pies. ¿Querés ser presidente? Te preparás y vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA'. Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir".

"Siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas. Porque droga tuve cerca cantidad miles de veces y nunca se me ocurrió ni probar. Qué pecado. Nunca nos dejó estar cerca, nunca nos dejó llegar. O sea, nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos. Nos era difícil estar cerca y sacarlo de todo eso. Porque era un mundo que había dando vuelta alrededor de él".

