En una entrevista con ESPN Tenis, la exjudoca argentina Paula Pareto recordó una emotiva vivencia junto al deportista tandilense, surgida en el marco de su paso por los Juegos Olímpicos.

La campeona argentina compartió detalles de aquella experiencia y sus palabras quedaron registradas en esta nota.

Cuál es la emotiva anécdota de Paula Pareto con Juan Martín del Potro en los Juegos Olímpicos

"Que lo disfrute como nadie, porque toda esta gente vino a verlo a él. Estoy feliz de poder estar presente, para mí es un enorme orgullo. Lo sigo desde que era chica junto a mi papá y mi familia", relató la campeona olímpica en Río 2016, quien se retiró en 2021.

La exjudoca recordó un momento muy especial que no tuvo que ver con el tenis, sino con un gesto humano que la marcó. "Fue en Londres 2012, después de los Juegos Olímpicos. Yo estaba bastante golpeada por mi resultado, muy bajoneada, y él se acercó, se sentó a mi lado y me brindó todo el apoyo posible. Me invitó a compartir con él y con el equipo de tenis, como si fuéramos amigos de toda la vida", contó emocionada.

Ese recuerdo la acompaña hasta hoy. "Me encantó, fue un gesto hermoso que muestra cómo es él en realidad como persona. Por eso me llena de alegría estar acá, porque siempre fue un referente deportivo para mí, y desde ese día se transformó también en un referente humano".

La "Peque" rememoró que la escena la sorprendió profundamente: "Para mí siempre fue un grande y no podía creer que estuviera sentado al lado mío. Me levantó el ánimo sin tener ninguna obligación, podría haberse ido sin más, pero eligió quedarse y darme aliento".

Aquella actitud sencilla pero trascendente la marcó. "No solo me alentó, también me insistió para que me sumara a jugar con ellos. Todo con el único objetivo de sacarme una sonrisa. Esa es, sin dudas, la anécdota más linda que tengo con él", cerró Pareto con una sonrisa.