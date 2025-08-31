El fúbol británico recuerda a Vinnie Jones como una figura que trascendió por su estilo aguerrido y carácter intenso, además de sus aportes deportivos.

Su trayectoria pasó por distintos equipos, pero fue en el Wimbledon donde alcanzó la cima de su carrera al conquistar la FA Cup en 1988. Dejó así una huella permanente, no solo por lo que hizo en la cancha, sino también por su fuerte personalidad.

Del fútbol a los cines, terminando en tareas hogareñas: cuál es la historia de Vinnie Jones

Vinnie Jones es uno de esos nombres que el fútbol inglés jamás olvida. Su carrera deportiva comenzó en el Wimbledon, formando parte de aquel irreverente y recordado grupo bautizado como The Crazy Gang. Allí vivió el clímax de su trayectoria, levantando nada menos que la FA Cup de 1988, el único título que brilló en su palmarés.

Después de esa gesta histórica, su recorrido lo llevó por clubes de peso como Leeds United, Sheffield United y Chelsea, entre 1989 y 1992. No obstante, fiel a sus raíces, decidió regresar al Wimbledon para poner punto final a su vida como futbolista en 1999.

Con un estilo combativo y físico que lo caracterizó en cada encuentro, Jones se ganó el apodo de “El psicópata”. Su fama de jugador rudo no fue gratuita: en la Premier League todavía ostenta un récord difícil de igualar: haber visto la tarjeta roja más veloz de la historia, apenas a los tres segundos de iniciado un partido.

Tras colgar los botines, el exvolante eligió un nuevo rumbo, alejándose del bullicio competitivo para instalarse en la vida rural, donde halló calma y se dedicó a su pasión por el campo. Ese cambio no pasó desapercibido: incluso se convirtió en figura de un documental de Discovery+.

Antes de abrazar por completo la vida campestre, Jones se animó a otra reinvención, esta vez en Hollywood. Allí participó en películas de renombre, logrando expandir su popularidad mucho más allá de los límites del deporte y confirmando que su carácter intenso también podía dejar huella en la gran pantalla.