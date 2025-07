Jannik Sinner, el jugador de tenis italiano que acaba de consagrarse campeón por primera vez en Wimbledon y lograr así su cuarto trofeo de Grand Slam, es reconocido por sus colegas como un deportista ejemplar, destacado por su humildad y constancia.

En junio pasado, Sinner estuvo muy cerca de conquistar Roland Garros, pero cayó en una inolvidable final a cinco sets frente al español Carlos Alcaraz. Sin embargo, tuvo su revancha en la final de Wimbledon, donde logró imponerse y quedarse con el título.

Cuál es la historia de Jannik Sinner, el tenista que se destaca en la actualidad y tuvo un inicio de carrera fuera de lo común

Hijo de un cocinero y una camarera oriundos del Alto Adigio, una región del noreste italiano donde se habla alemán, Jannik Sinner asegura que la fama no ha alterado su forma de ser. “El éxito no me cambió, sigo siendo una persona común”, repite en cada entrevista.

Desde pequeño, el deporte formó parte de su vida. Sus padres trabajaban en un complejo turístico de esquí, lo que le permitió desarrollar desde niño su pasión por la nieve. Entre los 8 y los 12 años fue considerado uno de los mejores esquiadores jóvenes de Italia, pero luego decidió cambiar de rumbo. Siguiendo el consejo de su padre, Sinner optó por enfocarse completamente en el tenis.

A los trece años dejó su hogar y se trasladó en soledad a Bordighera, una ciudad en la costa del Mediterráneo, para integrarse al Piatti Tennis Team, el centro de entrenamiento liderado por Riccardo Piatti. “Era un chico muy delgado, callado, pero con una mentalidad distinta. Escuchaba, miraba y quería superarse cada día”, recordó el entrenador sobre sus primeros pasos.

Al comienzo, su talento técnico no era el más destacado, pero su capacidad de aprendizaje, la disciplina y su temple lo distinguieron rápidamente. El propio Sinner lo resume con humildad: “No soy alguien especial. Sé lo que quiero y trabajo cada día para lograrlo”.

Sin embargo, en marzo de 2024 atravesó un episodio que puso en jaque su carrera y reputación. Dio positivo en un control antidopaje por clostebol, un esteroide anabólico prohibido.

Sinner sostuvo su inocencia desde el primer momento. Según explicó su equipo, el fisioterapeuta Giacomo Naldi había usado un spray llamado Trofodermin, que contiene clostebol, para tratarse una herida en el dedo y luego masajeó al tenista sin protección, lo que habría causado la contaminación involuntaria.

El caso generó un fuerte debate en el circuito. Finalmente, Sinner aceptó un acuerdo con las autoridades antidopaje que le impuso tres meses de suspensión. Desde su consagración en el Abierto de Australia estuvo alejado de la competencia oficial hasta su regreso en mayo al torneo de Roma.