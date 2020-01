En su programa radial, Juan Carlos Pasman mostró lo que seguramente sea una tendencia a lo largo de 2020: él criticando duramente a Riquelme y su gestión en Boca.

El periodista no se guardó nada y fue a fondo. "No pensaba que iba a ser tan improvisado. ¿Esta es la revolución de Boca? No llegó un jugador en un mes y medio de gestión", disparó primero, por el lado de los refuerzos.

Más adelante, Pasman hizo hincapié en las relaciones humanas y los profundos cambios que hubo tras el cambio de dirigencia. Ahí, le 'pegó' por rescindirle el contrato a empleados de tantos años. "Humanamente, la gestión Riquelme me parece despreciable", sentenció.