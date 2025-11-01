Roger Thomas es un hombre que logró cambiar por completo su vida —y su cuerpo— gracias al entrenamiento de fuerza, una práctica que le permitió afrontar y vencer diversos desafíos médicos y personales a lo largo del tiempo.

A sus 85 años, su trayectoria se ha convertido en un verdadero ejemplo de determinación y fortaleza, motivando tanto a quienes lo rodean como a todos los que descubren su admirable compromiso con el ejercicio y la salud.

Cómo fue la impactante transformación de Roger Thomas

La historia de Roger Thomas está profundamente marcada por la adversidad y la determinación. Su vida demuestra cómo la actividad física, especialmente el levantamiento de pesas, puede convertirse en una herramienta esencial para alcanzar la longevidad y mantener una buena calidad de vida, incluso en la vejez.

De acuerdo con Men’s Health, en 2015, cuando tenía 75 años, Roger recibió un diagnóstico inesperado: cáncer de colon, lo que lo llevó a someterse a una cirugía de urgencia. En una entrevista con la misma revista, contó que nunca había tenido síntomas y desconocía por completo su enfermedad hasta que fue detectada durante una colonoscopía.

Los médicos le explicaron que el tumor llevaba mucho tiempo desarrollándose, pero que su estilo de vida activo y su masa muscular fueron factores decisivos para frenar el avance del cáncer. "El gimnasio me salvó la vida", declaró Thomas a Men’s Health.

Lejos de rendirse, enfrentó el desafío con la fortaleza mental adquirida durante años de entrenamiento. Su recuperación sorprendió incluso a los médicos, quienes destacaron que su excelente condición física fue clave para superar la operación.

El entrenamiento con pesas se transformó entonces en una parte esencial de su día a día. Thomas comenzó a entrenar recién después de retirarse de su trabajo como asistente social, y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para cambiar. En sus publicaciones de Instagram, recordó que al inicio apenas podía levantar 30 kilos en el press de banca, pero hoy consigue casi duplicar ese peso gracias a su constancia.

Además de ganar masa muscular, fortaleció su resistencia y su capacidad para mantenerse activo, algo vital en la tercera edad. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en una pasión: el culturismo. Actualmente, Thomas planea competir en un torneo para mayores, demostrando que no existen límites físicos ni mentales cuando se tiene determinación.

A sus 85 años, sigue siendo capaz de hacer dominadas y de mantener una rutina completa de levantamiento de pesas, un logro que refleja su asombroso estado físico. Pero más allá de su fortaleza corporal, lo que realmente lo distingue es su mentalidad inquebrantable y su compromiso con la mejora continua.

Su motivación proviene tanto de su deseo de superación personal como del apoyo de su entorno. Una figura clave en su camino ha sido su compañero de entrenamiento, Michael Coulter, quien también es entrenador personal. Este vínculo de colaboración e inspiración mutua ha sido esencial para ambos. "Él me motiva todos los días", contó Coulter a Spectrum News, destacando la disciplina y la constancia de Thomas como ejemplo a seguir.

Para Roger, el gimnasio es mucho más que un lugar para ejercitarse: es un espacio de energía compartida y crecimiento mutuo, donde él y su compañero se impulsan continuamente a alcanzar nuevas metas y demostrar que la edad nunca es un límite para seguir avanzando.