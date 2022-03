Tras el escándalo en Boca por el enfrentamiento de Agustín Almendra con Sebastián Battaglia en el entrenamiento, las opiniones sobre el caso son muchas. Por caso, Darío Benedetto, uno de los referentes del plantel, prendió fuego al pibe de 22 años: "Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta".

El joven mediocampista se manifestó en redes indirectamente; y hoy hasta Sergio Agüero habló del tema en un vivo. El 'Kun' se refirió a la educación de los jóvenes y el rol de los padres.

Y claro, opinó el periodismo; y también los exfutbolistas que son panelistas, como Cristian Traverso. En TyC Sports, el defensor fustigó al Pipa Benedetto: "Yo sé que voy a quedar antipático con muchos, porque cuando uno dice algo en contra de los referentes no gusta. No me gustó lo que dijo Benedetto, el problema fue entre Almendra y Battaglia y lo deben solucionar ellos".

"Battaglia estuvo excelente, con él me saco el sombrero. Yo no sé si los referentes coinciden al 100% con lo que dijo Benedetto, porque también con sus declaraciones involucró a Varela. Está mal lo que hizo", dijo.

Y concluyó: "Los hinchas pueden tomarlo de buena forma, pero vigilanteó a sus compañeros. Las cosas deben arreglarse dentro del vestuario. ¿Si ya habló el entrenador, para qué lo hizo Benedetto?".