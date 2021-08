"Una alegría enorme, por todos, por él, que perseveró, aguantó, luchó... que es un mensaje contracultural. Porque ustedes saben la cultura de lo inmediato indica que por no haber ganado Messi sufrió todo tipo de ataque", dijo Marcelo Bielsa cuando lo consultaron sobre qué sintió al ver a Leo levantar la Copa América en Brasil.

Y remató: "Me dio alegría por sus compañeros, por el pueblo argentino, me sentí muy orgulloso, representado... me alegré genuinamente".