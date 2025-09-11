El Papu Gómez pasó de personaje entrañable y querido del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar, a raleado y dejado de lado por sus compañeros que nunca más lo nombraron.

El ocultamiento del doping que le habían detectado -con la posibilidad de que se suspendiera a la selección en la Copa del Mundo si había otra irregularidad- hizo que el resto de los campeones le dieran la espalda.

Descargando su bronca, Papu comparó su caso con el de otros que tuvieron sanciones menores, argumentando haber tomado un jarabe para la tos.