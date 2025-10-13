El incómodo momento sucedió este domingo durante el entretiempo de Barcelona-Lleida en el Palau por la segunda jornada de Liga ACB de España.



El equipo donde juegan los argentinos Nicolás Laprovittola y Juani Marcos perdía como local y la periodista de TV3 le hizo una pregunta a Darío Brizuela -experimentado basquetbolista de selección, de origen vasco- en catalán.

El base de 30 años dijo no entender la pregunta y la mujer se la repitió en castellano. La respuesta de Brizuela se hizo viral. Es que Barca perdía 43-48 y ella le habló de remontada. ¿Se hizo el desentendido? ¿Quiso salvar del error a la colega?

Y las reacciones en las redes reflejan la grieta política de España que divide al país en: vascos, catalanes, idiomas, cómo se celebra el 12 de octubre -Día de la Hispanidad-, y rigor periodístico.