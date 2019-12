Por primera vez, Paolo Guerrero, delantero de Inter de Porto Alegre, se refirió a los rumores que circulan con respecto a un posible traspaso a Boca en el siguiente mercado de pases.

"Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del campeonato brasileño. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación a la Libertadores. Después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles", soltó tras su gol en el triunfo 1-0 frente a Botafogo.

El atacante, que marcó cuatro goles en los últimos tres encuentros y acumula 19 en 39 juegos, insistió: "Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé".

Por último, el delantero peruano remarcó que "siempre será lo mejor para el club" y para él, aunque continúa enfocado en Inter.