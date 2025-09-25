Folclore del fútbol
Palmeiras se burló de River tras eliminarlo de la Copa Libertadores
"Diferente generación, mismo resultado", escribió el Verdao en su cuenta oficial de X, junto con una elocuente foto de las tres veces que eliminó a River de la Copa Libertadores.
Luego de la derrota y eliminación de River en Sao Paulo, Palmeiras realizó un posteo en el que se jactó de las veces que eliminó al Millonario de la Copa Libertadores.
"Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia", escribió la cuenta de X del Verdao, acompañado de una imagen que hace referencia a las tres veces que dejó afuera al equipo de Marcelo Gallardo.
Otro de los posteos, más respetuosos
Dato: cada vez que Palmeiras eliminó a River, ganó la Libertadores.