Luego de la derrota y eliminación de River en Sao Paulo, Palmeiras realizó un posteo en el que se jactó de las veces que eliminó al Millonario de la Copa Libertadores.

"Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia", escribió la cuenta de X del Verdao, acompañado de una imagen que hace referencia a las tres veces que dejó afuera al equipo de Marcelo Gallardo.

Otro de los posteos, más respetuosos

Dato: cada vez que Palmeiras eliminó a River, ganó la Libertadores.