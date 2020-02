Pagani estaba determinado a hacer calentar a sus compañeros este lunes en 'Superfútbol', en especial por sus comentarios sobre Boca y Tevez, a pesar de la goleada.

"No me gusta porque no tiene generación de juego. Un equipo sin generación de juego es difícil que se sostenga en el tiempo. Esto de depender de jugadores que piquen y que vayan, que corra Villa, que corra Salvio y que Tevez que parezca la figura... Si Tevez es la figura, Boca está en problemas", aseguró el veterano periodista al referirse a la victoria del equipo de Russo en Santiago del Estero.

Y ante la repregunta de Martín Souto aseguró que necesita ver dos encuentros así del 10 del 'Xeneize'. "¿Vos viste el segundo gol de Tevez? Una pelota pifiada que le pegó y entró absolutamente de pedo", disparó Pagani, para la sorpresa y risa de sus colegas.