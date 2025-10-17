Pablo Toviggino, tesorero de la AFA le dedicó un duro posteo al Gobierno Nacional al recordar el aniversario de la reelección de Claudio Chiqui Tapia.

Así celebró el 17 de octubre, Día de la lealtad: "Hace un año, el Gobierno Nacional, ensayaba una burda y absurda operación contra la AFA, buscando impedir el voto de sus afiliados, los clubes de fútbol".

Y remató: "FELIZ ANIVERSARIO - FELIZ DÍA DE LA LEALTAD !! "Justicia Divina". Nosotros siempre ganamos, te quedo ?? El Tres !! … En Fin".

Toviggino le apuntó así al intento de Andrés Fassi de cancelar aquellas elecciones al presentar un recurso ante la Inspección General de Justicia para suspender la Asamblea y la reelección de Tapia hasta 2028.