Otra vez hinchas de la U de Chile: generaron un peligroso incendio en el banderazo en apoyo al plentel

Hinchas de la Universidad de Chile volvieron a protagonizaron actos de violencia. Como el pasado 20 de agosto en el estadio de Independiente, esta vez barras de los Azules generaron un gran incendio cerca del hotel donde concentró el plantel de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Alianza Lima que dirige Néstor Pipo Gorosito.

Sucedió en La Serena, donde jugará esta noche la U desde las 21.30 en busca del rival de Lanús -que dio el golpe ante Fluminense en Brasil- en semifinales.

Fueron alrededor de 1200 simpatizantes que lanzaron fuegos artificiales, y que así generaron un gran incendio en un parque contiguo al hotel del primer equipo.

La alcaldesa, indignada

Daniela Norambuena, alcaldesa de la ciudad, responsabilizó a los hinchas de la U. "Impresentable. La Serena es una comuna patrimonial, por lo que voy a instar que la U se haga cargo de todos los daños. Los vamos a hacer responsables vía judicial".

Por los hechos ante Independiente, por la sanción de Conmebol la U juega a puertas cerradas y con un fuerte operativo policial. En Lima empataron sin goles.