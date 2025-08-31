Boca volvió a ganar y acumula tres victorias en fila. El Xeneize derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio Minella de Mar del Plata con goles de Di Lollo y Battaglia y sigue en zona de Copa Libertadores 2026

Pero otra vez Miguel Merentiel mostró su bronca al ser sustituido. Sucedió a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Miguel Ángel Russo decidió reemplazarlo por Velasco. 

El 9 de Boca salió enojado por el cambio y los hinchas le apuntan a Cavani y al DT Russo en las redes. Y bancan a La Bestia:

X de Angel SC
X de Marco
X de Juan Cruz Strubbia
X de Yoooo
X de Sir Maxius
X de Raúl Leonel Diaz
X de Palermista🇸🇪
X de Termito Bostero
X de ori
X de ori