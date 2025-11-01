Con fallos polémicos -no importa cuando leas esto- Barracas Central le ganó 2-0 a Argentinos Juniors por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Guapo jugó con un hombre de más desde los 25 minutos por la polémica expulsión de Claudio Bravo, por una supuesta plancha contra Siro Rosane.

El árbitro Andrés Merlos le había mostrado la tarjeta amarilla, pero Diego Ceballos -desde el VAR- lo llamó del VAR para que cambie su decisión y expulse al hombre del Bicho.

La otra gran polémica del partido sucedió en el área de Barracas Central, cuando tras una falta de Rosane a Emiliano Viveros, Merlos no cobró penal y el VAR tampoco lo llamó.

Goles y resumen del partido

¿Los goles de Barracas? Doblete de Bruera para meter al equipo en zona de clasificación a Playoffs.

