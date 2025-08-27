El Gobierno de Javier Milei confirmó que no comprará los derechos para el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá y por primera vez en 52 años, la Televisión Pública no transmitirá la Copa del Mundo.

El canal estatal transmite ininterrumpidamente la máxima competencia desde Alemania 1974. Según los medios nacionales, fuentes del Poder Ejecutivo aseguran: “No vamos a gastar siete millones de dólares en fútbol”.

¿Es definitiva la medida? No, hay plazo hasta diciembre para revertir la decisión.

¿Cuánto se pierde o invierte en un Mundial? En Qatar 2022, la inversión estatal fue de más de US$10 millones, pero hubo ingresos publicitarios por US$12 millones.

Avanzan los recortes en medios estatales.

La decisión de la gestión Milei se enmarca en el feroz ajuste que también realiza en los medios públicos. En el último semestre, hubo despidos y retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA), la TV Pública y Radio Nacional. Además, señales como Encuentro, Pakapaka y Deportv.

Otra medida contra el pueblo argentino, que repercutió así en las redes.