En un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025 en la Zona A, que se disputó en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, culminó con un empate 1 a 1 entre Barracas Central y Belgrano.

Para el local anotó Jhonatan Candia a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Franco Jara marcó el empate para la visita. Sin embargo, la acción que detonó la controversia tuvo lugar en el cierre de la primera mitad.

Nicolás "Uvita" Fernández había marcado el empate después de un despeje rival, pero el VAR solicitó la revisión y el árbitro Andrés Gariano anuló por una supuesta falta previa de Franco Jara.

Muchos consideraron que la infracción no existió, y las imágenes desataron críticas en redes sociales.