Acostumbrado a los escándalos, Daniel Osvaldo protagoniza uno nuevo a pesar de que no hay fútbol, ya que según trascendió, Banfield lo separó del plantel debido a que no se presenta a los entrenamientos virtuales desde hace dos semanas.

Según informaron en TNT Sports, en las dos primeras prácticas avisó que tenía problemas personales, pero no apareció más ni atendió el teléfono. "Ya no forma parte del plantel, teníamos chances de extender el contrato pero no se llegó a hacer”, sostuvo el vicepresidente del club, Oscar Tucker.

“En este contexto es muy difícil que siga. Siempre tuvimos diálogo fluido con el jugador y lo mismo pasa con el cuerpo técnico. Le dio las explicaciones a Javier Sanguinetti. Osvaldo pidió un tiempo, pero es muy difícil su continuidad", agregó el dirigente, en diálogo con Info Región.

Las redes explotaron:

“#Daniel_Osvaldo no se conecta al zoom, no contesta el telefono ni se sabe donde esta”— Gran Comentador on Twitter Link Gran Comentador on Twitter

“"Daniel Osvaldo": Porque será separado del plantel de Banfield por no cumplir con las directivas del cuerpo técnico, a continuación su carrera en dicho club:”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“Daniel Osvaldo es el BoJack Horseman del fútbol pero sin la parte de ser querible de a ratos.”— Tomás on Twitter Link Tomás on Twitter

“Daniel Osvaldo, apartado de Banfield por faltar a los entrenamientos virtuales. Lleva dos semanas sin conectarse a Zoom. Era obvio que esto del teletrabajo no es lo suyo. #Superliga”— A. Gabilondo on Twitter Link A. Gabilondo on Twitter

“Daniel Osvaldo (Dani Stone) es desvinculado de Banfield por no cumplir con las directivas del CT”— Shavi Mate on Twitter Link Shavi Mate on Twitter

“Daniel Osvaldo respondiendo el mail de Banfield luego de clavarse otro plato de ñoquis de la cobra”— Shavi Mate on Twitter Link Shavi Mate on Twitter

“"Daniel Osvaldo" Porque el Club Banfield decidió desvincularlo luego de 2 semanas de no tener noticias de él. Debe estar muy ocupado haciendo bailar a la cobra 🤭”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter