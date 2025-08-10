La argentina Delfina Brea, actual revelación del pádel internacional, cumplió la meta que se había propuesto hace tiempo y se aseguró un lugar en la historia al llegar al número uno del ranking mundial.

Acompañada por la española Gemma Triay, su compañera de dupla, la jugadora de 25 años alcanzó esta semana el primer puesto en la clasificación de la Federación Internacional de Pádel (FIP), logro que consiguió tras coronarse campeona en el Premier Padel P1 disputado en Tarragona, España.

Quién es Delfina Brea y cómo llegó a ser número uno del mundo en el pádel

Delfina Brea, la gran revelación del pádel internacional, cumplió el sueño que había perseguido durante años y grabó su nombre en la historia al convertirse en la nueva número uno del mundo.

La jugadora argentina, de 25 años, junto a su compañera española Gemma Triay, escaló esta semana a lo más alto del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP) tras conquistar el Premier Padel P1 de Tarragona, España. En la final, la dupla hispano-argentina se impuso por 7-6 y 6-4 a las españolas Ariana Sánchez y Paula Josemaría, desplazándolas de la cima de la clasificación profesional.

El logro de Brea tiene un matiz histórico: después de doce años, una argentina vuelve a ocupar el primer puesto del ranking FIP. La última en lograrlo había sido Cecilia Reiter en noviembre de 2013, junto a la española Carolina Navarro.

Los comienzos de Brea se remontan al club El Monasterio de Parque Chacabuco, donde creció rodeada de pádel gracias a la influencia de su padre, Nito Brea, ex jugador profesional y entrenador referente. Con apenas 15 años dejó Argentina para instalarse en España, epicentro mundial de este deporte, y allí comenzó a competir profesionalmente, inicialmente junto a la argentina Aranza Osoro.

En mayo pasado, antes del Buenos Aires P1 Premier Padel —el torneo más prestigioso de Sudamérica, organizado por la Asociación Pádel Argentino (APA)—, Brea confesaba que su profesión no siempre era sencilla: "No todos los días me gusta jugar al pádel. Hay jornadas duras, sobre todo cuando estás agotada o recién regresás de un viaje. A veces necesitás un día más de descanso y de no tocar la paleta… terminamos un poco quemadas".

Pese a ello, asumía con seriedad su rol: "Lo tomo como mi trabajo al cien por cien. Hay una parte que me encanta y disfruto, pero también está la otra cara: me pagan por esto, y como en cualquier empleo, a veces no queda otra que hacerlo aunque no tengas ganas".

En 2023 compartió pista con la española Bea González, con quien estuvo cerca de alcanzar el número uno, pero sin destronar a Sánchez y Josemaría. Ese nivel competitivo anticipaba lo que llegaría en 2024. Incluso sus rivales elogiaban su calidad: "Es una jugadora increíble, con un juego completísimo. Es muy difícil enfrentarla", reconocieron Sánchez y Josemaría.

Tras la lesión de su anterior pareja, Brea eligió a Gemma Triay, jugadora experimentada con la que comparte incluso psicóloga. Entre risas, definió la relación como “terapia de pareja” y destacó: "Gemma es muy completa, tanto en defensa como en ataque. En momentos clave, es sólida y confiable".