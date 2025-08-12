Arturo Vidal vuelve a ser noticia, esta vez por esperar a un árbitro en la puerta de su vestuario para reclamarle por un fallo e insultarlo.

Sucedió el domingo tras el empate de su Colo Colo ante Everton 1 a 1 por el campeonato chileno. La igualdad del rival del Cacique llegó sobre el final por un polémico penal que generó las protestas de los dirigidos por Jorge Almirón.

Arturo Vidal, que no jugó el partido por haber llegado al límite de amarillas, esperó al árbitro Felipe González. “Nos han cagado todo el año y seguís cagándonos. ¿Cómo va a ser penal?, ¿ah? Nos han cagado todo el año. Traen el VAR y pa’ eso tienen la hue…”, grito Arturo.

Resumen y el bendito penal

¿Fue falta?

El pito presentó presentó este informe: "En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal , jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: 'como va a ser penal ? Para eso está el Var o no ?, son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá".

Por ello, Vidal se expone a una dura medida disciplinaria por parte de la Federación Chilena de Fútbol. Dos fechas como mínimo, por lo que se perdería duelos clave ante la U Católica y el clásico ante la Universidad de Chile.