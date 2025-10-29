Nueva imagen del DT: así fue la impresionante transformación de Steve Evans

Steve Evans, reconocido director técnico escocés y rostro habitual en los banquillos del fútbol del Reino Unido, llamó la atención recientemente de aficionados y colegas por la impresionante transformación física que logró a sus 62 años.

Lejos de ser una decisión impulsiva, este cambio fue el resultado de una etapa de reflexión: luego de su desvinculación del Rotherham United en marzo, Evans decidió tomarse un descanso en su carrera profesional con el propósito de priorizar su salud y enfocarse en su bienestar integral.

Cómo fue la impactante transformación de Steve Evans

Esta decisión no fue impulsiva; su creciente preocupación por el estado de su salud fue el motor principal que lo llevó a replantear sus prioridades. Según explicó, llevaba años sacrificando su bienestar personal a causa de las demandas y el ritmo intenso del fútbol profesional.

El cambio que transformó su vida no ocurrió de manera inmediata. Evans inició una rutina gradual y adaptada a sus posibilidades, comenzando con ejercicios simples y aumentando progresivamente la intensidad. "Comencé nadando apenas diez largos en la piscina —algo que me costó muchísimo al principio— y salía a caminar y trotar con frecuencia", relató a Sky Sports. Con el paso del tiempo, su disciplina y constancia lo llevaron a nadar entre 70 y 80 largos diarios, unos 2,5 kilómetros aproximadamente.

De acuerdo con Men’s Health, las jornadas de Evans comienzan temprano con una caminata junto a sus perros, seguida de una sesión de natación en el gimnasio local. Cuando su energía se lo permite, complementa con bicicleta estática y sauna, sumando alrededor de dos horas y media de entrenamiento diario. Por la noche, repite el paseo con sus mascotas, aumentando así su nivel de actividad física.

Su plan combina ejercicio aeróbico de distintas intensidades con rutinas complementarias, reflejando la determinación y disciplina con la que asumió este desafío. "Nado al menos 2,5 km cada mañana, monto en bicicleta con frecuencia y paseo a mis perros todos los días", detalló la publicación de Men’s Health.

Pero la transformación de Evans no se limitó al ejercicio: también implicó un cambio profundo en su alimentación y en su seguimiento médico. Antes de comenzar, consultó con un cardiólogo y especialistas en acondicionamiento físico, quienes elaboraron un plan personalizado. "Me atendieron profesionales serios; diseñamos un programa y mi familia no creía que pudiera lograrlo", contó Evans.

Su médico del Royal Papworth Hospital desempeñó un papel clave al establecer un esquema preciso de nutrición y entrenamiento progresivo. "El plan incluía reducir drásticamente las calorías y seguir un programa de ejercicio escalonado antes de trabajar con un preparador físico", explicó el exentrenador.

En cuanto a su dieta, esta se centró en aumentar el consumo de proteínas y disminuir la ingesta calórica, adaptando los nutrientes a las nuevas exigencias físicas. Todo el proceso fue monitoreado por especialistas, garantizando una pérdida de peso segura y sostenida.

Los resultados no tardaron en notarse: en solo seis meses, Evans bajó 41,2 kilos, experimentando una transformación física y mental significativa. "Aquí estamos, seis meses después, con 41,2 kg menos", expresó con orgullo. Más allá del cambio estético, destacó que su energía, ánimo y bienestar general mejoraron notablemente: "Ha sido un trabajo durísimo, pero ahora disfruto los resultados; me siento fantástico tanto física como mentalmente".

Evans también resaltó la importancia del equilibrio psicológico durante todo el proceso, asegurando que mantenerse mentalmente enfocado fue esencial para cumplir con su dieta y sostener la rutina de entrenamiento.

Tras alcanzar una mejora notable, Evans no tiene intención de detenerse. Considera que este es solo el punto de partida para seguir fortaleciendo su cuerpo y su mente. Sus próximos objetivos incluyen incorporar ejercicios de fuerza: "Voy a intentar perder un poco más de peso durante dos o tres semanas y después enfocarme en el acondicionamiento físico. Será una etapa exigente, pero estoy entusiasmado por asumir el reto".

Finalmente, destacó que el seguimiento médico sigue siendo una pieza esencial de su progreso: "Mi cuerpo está en excelente estado ahora, después de todas las evaluaciones médicas".