Tras la primera Copa Maradona que ganó Boca, AFA y la Liga Profesional ultiman detalles para el nuevo torneo. Sin confirmar, habrá 26 equipos en Primera que se dividirán en dos zonas de 13, en donde jugarán todos contra todos y habrá una fecha para jugar el clásico interzonal.

Clasificarán los cuatro primeros de cada zona y se enfrentarán en cuartos de final con estos cruces:

1°A vs. 4° B

2° A vs. 3° B

3° A vs. 2° B

4° A vs. 1° B.

Jugarán la eliminación a un solo partido en cancha neutral, hasta llegar a la final por el título, sí, como en un Mundial. El campeón, además, se clasificará a la Libertadores 2022.

Todo debe terminar antes del comienzo de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia.

VAR y descensos

Si bien no habrá descensos, sí se sumarán los puntos para la siguiente tabla de promedios. Y será el estreno del VAR, con tecnología manejada desde el complejo de la AFA en Ezeiza, salvo para aquellos estadios en los que no llegue la fibra óptica.