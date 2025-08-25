Novak Djokovic alcanzará un nuevo hito en su carrera al transformarse en el tercer jugador de tenis en superar las 80 participaciones en torneos de Grand Slam de singles dentro de la Era Abierta.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, el serbio busca disfrutar su estadía en Nueva York con la mayor tranquilidad posible, sobre todo en los ratos libres en los que puede despejarse y dejar de lado el tenis.

Cuál es el deporte donde apareció Novak Djokovic en Estados Unidos

En las últimas horas, Novak Djokovic llevó su talento más allá de las canchas de tenis y se animó al baseball, uno de los deportes más tradicionales de Estados Unidos. El serbio realizó el lanzamiento inaugural en el Yankee Stadium antes del duelo entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Durante la visita, Djokovic lució una manga blanca en el brazo derecho y compartió un divertido momento con la estrella Aaron Judge: le obsequió una raqueta de tenis, y Judge le devolvió el gesto con un bate de béisbol autografiado.

Con risas y buen humor, el número siete del mundo se retiró del campo para concentrarse en la recta final de un torneo que ya conquistó en cuatro ocasiones, siendo la última en 2023, cuando igualó el récord de Margaret Court por más títulos individuales de Grand Slam.

Djokovic abrirá su participación como séptimo cabeza de serie enfrentando a Learner Tien en la primera jornada, en el Estadio Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center. El Abierto de Estados Unidos comenzará este domingo y se extenderá hasta el 7 de septiembre,