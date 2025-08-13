Con la hinchada
No te pierdas el alocado festejo de Cuti Romero por su gol al PSG
Se disputó la final de la Supercopa de la UEFA. El conjunto francés, que perdía 2 a 0, remontó el partido y derrotó al Tottenham de Cuti Romero en instancias de penales. El argentino, durante los 90 minutos, convirtió un tanto y lo celebró de cara a la tribuna.
Por una nueva edición de la Supercopa de la UEFA, PSG derrotó al Tottenham por 4 a 3 en los penales tras igualar por 2 a 2 en los 90 minutos.
El encuentro tuvo como protagonista al argentino Cristian Romero, quien a pesar de la caída del conjunto inglés anotó un gol en el segundo tiempo.
Ya en el segundo tiempo, Cuti Romero amplió la cuenta tras una muy floja respuesta del arquero Lucas Chevalier. Para celebrarlo, fue corriendo hasta la tribuna y saltó el cartel publicitario.