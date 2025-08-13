Por una nueva edición de la Supercopa de la UEFA, PSG derrotó al Tottenham por 4 a 3 en los penales tras igualar por 2 a 2 en los 90 minutos.

El encuentro tuvo como protagonista al argentino Cristian Romero, quien a pesar de la caída del conjunto inglés anotó un gol en el segundo tiempo.

Ya en el segundo tiempo, Cuti Romero amplió la cuenta tras una muy floja respuesta del arquero Lucas Chevalier. Para celebrarlo, fue corriendo hasta la tribuna y saltó el cartel publicitario.