En el universo del fútbol hay una discusión que nunca pasa de moda: ¿quién fue el más grande dentro de la cancha? Con el correr del tiempo, figuras destacadas del deporte han compartido su visión sobre este interrogante que atraviesa generaciones.

Uno de los que no se quedó callado fue Enzo Fernández, quien, sin dudar, dejó bien clara su postura sobre quién ocupa el trono del fútbol mundial. El actual mediocampista, protagonista en clubes de primer nivel y campeón con la Selección Argentina, no titubeó al momento de dar su veredicto en esta disputa que divide pasiones.

Quién es el mejor de la historia según Enzo Fernández

En el mundo del fútbol, hay jugadores que marcan una época… y después está Lionel Messi. Para Enzo Fernández, volante del Chelsea y uno de los motores del mediocampo argentino, no hay debate: la “Pulga” es el más grande de todos los tiempos.

En una entrevista concedida a The Guardian en 2023, el ex River no dejó lugar a dudas: “No hay nada que discutir. Messi es el mejor de la historia. Haber compartido vestuario con él fue un auténtico privilegio. Dentro del grupo, es un líder positivo, siempre aportando desde su fútbol y también como persona”.

Pero lo que más le marcó, según sus palabras, fue el costado humano del rosarino. “Messi es humilde y generoso. Tiene una forma especial de estar cerca de todos: acompaña tanto a los consagrados como a los más chicos, dándoles respaldo constante. Yo sentí su apoyo emocional durante todo el camino”.

El joven mediocampista también confesó que jugar al lado de Messi era su mayor anhelo desde chico: “Siempre soñé con eso. Haberlo logrado y encima ganar el Mundial… es como si Dios me hubiera dado un regalo”.

Ambos compartieron campo en 29 partidos con la Albiceleste, de los cuales ganaron 24, empataron 2 y solo perdieron 3. Como si fuera poco, fueron campeones del mundo en Qatar 2022 y alzaron juntos la Copa América USA 2024. Un tándem que quedará en la memoria de todos los hinchas argentinos.