No aparece el dueño de la alianza matrimonial: ¿La perdió o la descartó para ser infiel?

Una socia de Boca fue este domingo al estadio José Amalfitani de Vélez para presenciar el triunfo ante Rosario Central, y se encontró con una sorpresa en la tribuna: una alianza de casamiento de la década del 50.

Inmediatamente, Paz subió la foto del anillo en sus redes sociales. "Si te casaste en la década del 50 y perdiste tu alianza en la platea alta del Amalfitani, escribime. Porfa rt así l@ encontramos", escribió la usuaria @chorisauri0 en su cuenta de Twitter.

La publicación fue retuiteada miles de veces, pero al momento no apareció su propietario. "Necesito saber cómo alguien tiene la alianza 65 años y se la saca en la cancha", se preguntó la joven del hallazgo.

Ante esa inquietud, aparecieron distintas versiones. "Chicos se sacó la alianza para gorrear, que se joda ahora", comentó una usuaria de Twitter.

En diálogo con un medio televisivo, la socia de Boca reveló que la alianza tiene la fecha de matrimonio y las iniciales de la pareja. "El dueño o dueña tiene que decirme esos datos y se la devuelvo. No quiero decirlo para que realmente vuelva a quien le pertenece. Me escribieron algunos preguntando si decía tal cosa, pero no, por ahora no me llamaron con la información que está en la inscripción”, explicó.