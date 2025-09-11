Se viraliza en redes un video del partido que Argentina perdió con Ecuador el martes en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El protagonista es Nico González, que se cruzó con el futbolista ecuatoriano Kendry Páez -joven de 18 años que juega en Racing de Francia- y le mostró el parche de campéon del mundo.

Nico no jugó en Qatar -quedó desafectado por lesión a último momento- aunque lo mismo formó parte del proceso. Y en las redes hay burlas al zurdo por su actitud.