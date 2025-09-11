La derrota de Argentina
Nico González se peleó con un ecuatoriano, le mostró el parche de campeón del mundo y las redes se burlan
El zurdo se cruzó con Kendy Páez, joven futbolista de la Tricolor durante la derrota de Argentina en Guayaquil, y le mostró el parche de campeón del mundo. "Aquí te cagás", le contestó el ecuatoriano. Y las redes se llenaron de memes.
Se viraliza en redes un video del partido que Argentina perdió con Ecuador el martes en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
El protagonista es Nico González, que se cruzó con el futbolista ecuatoriano Kendry Páez -joven de 18 años que juega en Racing de Francia- y le mostró el parche de campéon del mundo.
Nico no jugó en Qatar -quedó desafectado por lesión a último momento- aunque lo mismo formó parte del proceso. Y en las redes hay burlas al zurdo por su actitud.