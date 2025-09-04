El eterno debate sobre quién es el mejor deportista de todos los tiempos siempre genera pasiones, tanto en el fútbol como en el básquet y en tantas otras disciplinas. En esta ocasión, Marcelo Gallardo sorprendió al dar su opinión y no inclinarse por Lionel Messi ni Diego Maradona, sino por una leyenda de otro deporte.

En una charla reciente con el canal oficial de la FIFA, el “Muñeco” fue consultado acerca de su máximo referente. Sin dudar, señaló a Michael Jordan como “el mejor de la historia” y confesó su admiración absoluta: “Siempre fui un gran seguidor suyo”, reconoció el exentrenador de River.

A quién eligió Marcelo Gallardo como el mejor deportista de la historia

El “Muñeco” no solo destacó al astro del básquet por su talento descomunal, sino también por algo que trasciende lo físico: su temple, su liderazgo natural y esa mentalidad de acero que lo llevaba a brillar en los momentos más difíciles.

Gallardo confesó que siguió con pasión la inolvidable “era dorada de los Chicago Bulls”, donde Jordan se transformó en símbolo absoluto de grandeza.

Para el entrenador de River, lo inspirador de aquel recorrido no pasa únicamente por los títulos o jugadas icónicas, sino por la manera en que el estadounidense supo marcar el camino dentro y fuera de la cancha.

Y lo interesante es que esas virtudes que él admira en su ídolo parecen reflejarse en su propia carrera como director técnico.

Bajo la conducción del “Muñeco”, River construyó una identidad competitiva y valiente, con un carácter que recuerda, en parte, a ese mismo espíritu indomable que convirtió a Jordan en leyenda del deporte mundial.