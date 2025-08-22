River está en cuartos de final de la Copa Libertadores, tras la sufrida clasificación frente a Libertad de Paraguay por penales que motivó un terrible cruce entre Marcelo Gallardo y un periodista en conferencia.

En la próxima instancia, el Millonario chocará con Palmeiras, uno de los candidatos y verdugo en las semifinales de la Copa 2021.

¿Cuco? ¿Este River le puede hacer partido? Las redes se llenaron de memes geniales.