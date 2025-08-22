"Que venga el que sea"
Ni chances, pero fe sobra: los hinchas de River palpitan el duelo con Palmeiras con memes geniales
El Millonario chocará en cuartos de final de la Copa Libertadores con uno de los candidatos y su verdugo en la edición 2021. Los hinchas palpitan, con memes, un duelo en el que se ven sin chances pero no pierden la fe.
River está en cuartos de final de la Copa Libertadores, tras la sufrida clasificación frente a Libertad de Paraguay por penales que motivó un terrible cruce entre Marcelo Gallardo y un periodista en conferencia.
En la próxima instancia, el Millonario chocará con Palmeiras, uno de los candidatos y verdugo en las semifinales de la Copa 2021.
¿Cuco? ¿Este River le puede hacer partido? Las redes se llenaron de memes geniales.