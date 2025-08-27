El mal momento de Santos mostró dos imágenes fuertístimas de Neymar. La primera, llorando tras la goleada sufrida ante Vasco da gama; y la otra, enfrentado con la barra del club.

Bueno, Santos anunció la llegada del nuevo DT y se trata de Juan Pablo Vojvoda, entrenador argentino, que acaba de terminar su ciclo de cinco años en Fortaleza de ese país.

El Peixe actualmente está a dos puntos de la zona de descenso en la tabla de posiciones y a tres de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Palabra de DT

“Voy a aprender con Neymar y aprender cómo es estar con un jugador como él. No es un futbolista cualquiera. Es uno de los mejores del mundo, que consiguió todo por su capacidad y humildad. Quiero ayudarlo. Él ama el Santos y el Santos lo ama”, declaró Juan Pablo, de 50 años.

El exfutbolista, defensor, cordobés formado en Newell's, advirtió en sus primeras declaraciones: “Quiero que vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”.

La experiencia de Vojvoda como entrenador

Comenzó en Newell’s Old Boys; después pasó por Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera de Chile y Fortaleza de Brasil.