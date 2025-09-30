"Después de cada fracaso deportivo de River mandan a los jugadores a la primera línea de fuego para exponerlos. No son los únicos responsables", disparó Nani Senra en el stream AZZ tras la derrota ante Deportivo Riestra.

El debate se picó al buscar responsables del momento del Millonario, eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras, con cuatro derrotas al hilo, y Marcelo Gallardo en el centro de las críticas.

"Siempre que River pierden, al otro día se instala qué jugadores se van a a ir", dijo la periodista. Y enumeró: "Se quedan afuera en la primera fase en el Mundial de Clubes porque no le pueden ganar a Monterrey y al otro día publican listas. Se quedan afuera con Palmeiras y al otro sale la lista de quiénes no renuevan".

Y remató: "¿Saben por qué se fue expulsado Salas? Le hicieron creer que iba a ser el tipo que iba a poner huevos. Se pasa de rosca por culpa de ustedes".