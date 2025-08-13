No le sale una
Nacho Scocco bancó a Cavani: "Más allá de que esté jugando en Boca me da bronca el destrato con él"
El exdelantero de River estuvo en Olga charlando con Gastón Edul y el Pollo Álvarez, y le dio su apoyo al uruguayo que está con la pólvora mojada.
El recorrido de Ignacio Scocco en el fútbol es de admirar, lo que no le impide mirar hacia el costado y reconocer la calidad de otros delanteros.
En su visita a Olga, hizo un alto para hablar de Edinson Cavani, a quien le dedicó unas palabras de aliento en su peor momento desde que llegó a Boca.
Consciente de la dificultad del fútbol argentino y la exigencia de los hinchas, Scocco pidió respeto para el delantero xeneize.
La entrevista completa
Repasando sus mejores goles y su carrera, Scocco habló de todo.