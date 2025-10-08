A los 69 años
Murió Miguel Ángel Russo: tristeza y homenajes en todo el mundo del fútbol
El histórico entrenador tenía problemas de salud y falleció a los 69 años. Las redes se llenan de emotivos recuerdos.
El exfutbolista y director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años luego de atravesar un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.
Se encontraba de licencia médica desde fines de septiembre y en el último mes había sido hospitalizado en tres ocasiones.
- Los mensajes de las redes: