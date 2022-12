Ganar o ganar, debatían en ESPN con Oscar Ruggeri y el CAI Aimar, sacados desde el primer minuto hablando de la falsa dicotomía Bilardo-Menotti, los dos entrenadores campeones del mundo con la Selección Argentina, en 1978 y 1986.

En un momento, Morena preguntó: "¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?”. Y Ruggeri entró. "¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!", saltó Ruggeri, y la chicaneó así: "¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita".

"¡Menos mal que nací en el ´99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...", cerró ella pero el debate siguió. Hasta que se diluyó y fueron a la tanda.