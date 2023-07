“No podés pedirle a la gente que se endeude”, disparó Gerónimo Momo Benavides cuando le preguntaron si haría en Platense, club del que es hincha, lo mismo que Santiago Maratea en Independiente.

El streamer habló con Doble Mérito, y explicó por qué no haría lo mismo en Saavedra: "No así, no así. Sin el fideicomiso y yo no cobraría un peso. No pediría un peso a Platense para eso y mucho menos le pediría a un nene de 10 años que venda los botines. Vamos a separar las cosas porque he visto sacrificios que ha hecho la gente por esto que, son todos respetables y yo los respeto, y el amor al club lo admiro pero hay límites".

Más: "Si mi hijo tiene 7, 8 años, no tengo un mango y tiene un par de botines, 'no, no los vas a vender'. Porque está todo bien con Independiente, está todo bien con vos pero es tu sueño o tu divertimento o es tu herramienta para lo que m... sea", dijo Momo.

Y concluyó: "Otra cosa que me pareció una aberración fue hacer que la gente pida un préstamo. No podés pedirle a la gente que se endeude. Me parecen cosas inmorales, yo no podría dormir con eso. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiere y se tienen que hacer responsables; eso si, se tiene que hacer responsable de lo que genera. Bueno y malo, así como te hablé bien del pibe hay cosas que no. Hay cosas que no te puedo decir: "esto está bien". Esto me parece pésimo".

Por el fideicomiso que realizó el influencer en Independiente intervino la Justicia y organismos estatales debido a su falta de sostén jurídicos. Pero sigue activo.