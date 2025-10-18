El básquet la llevó a destacarse dentro y fuera de la cancha. Con sus 1,90 metros de altura, Angel Reese deslumbró en la pasarela junto a Karol G y otras figuras reconocidas. "Era algo que el destino tenía preparado para mí", confesó con orgullo.

La jugadora del Chicago Sky hizo historia al convertirse en la primera atleta profesional de básquet en participar del Victoria’s Secret Fashion Show, integrando la exclusiva presentación "Wings Reveal" de la marca en Nueva York.

Cuál es la historia de Angel Reese, la deportista que desfiló para Victoria's Secret

"Era mi destino", aseguró Angel Reese en una entrevista previa al desfile. "Este momento es mío. Me siento muy feliz de estar rodeada de tantas mujeres y modelos talentosas. Todo el equipo detrás del evento fue maravilloso. Estoy realmente emocionada".

La estrella del básquet, de 23 años, contó que incluso tomó clases con un instructor de modelaje para mejorar su desempeño en la pasarela. "Camino, duermo, juego", dijo entre risas. "Y juego, duermo, camino".

En su debut en el desfile de Victoria’s Secret, Reese deslumbró con un conjunto de lencería rosa floral, decorado con encaje, flores y una estola de plumas que cubría sus brazos. El diseño se completaba con tonos de rosado y rosa pastel, y las icónicas alas blancas de ángel, símbolo del espectáculo durante décadas. La deportista —de 1,90 metros de altura— desfiló con paso firme y actitud radiante al ritmo del clásico "Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)" de Lumidee.

Reconocida por su carisma, confianza y presencia, Reese llevó su energía de la cancha a un nuevo escenario. Fue campeona nacional con la Universidad Estatal de Luisiana y elegida jugadora más valiosa del torneo NCAA 2023.

Su amigo y estilista de celebridades Law Roach, quien también fue coanfitrión en la alfombra rosa, reveló que "uno de los grandes sueños de Angel era desfilar en este show". Roach, conocido por transformar el estilo de Zendaya y Celine Dion, acompañó a la atleta en este nuevo capítulo de su carrera.

El Victoria’s Secret Fashion Show se transmitió en vivo por YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video en Estados Unidos, combinando música, moda y estrellas internacionales en un espectáculo que marcó un hito tanto para la marca como para el mundo del deporte.