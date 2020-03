Mike Tyson reveló sus secretos más oscuros a través de una nueva emisión del programa que tiene en Youtube, "Hotboxin' with Mike Tyson", al señalar que en sus épocas de campeón el "no" era una palabra que no existía en su vocabulario en cuanto al sexo se refiere.

"En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia. Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo", confesó el campeón más joven de la historia de los pesados.

Esta no es la primera vez que Tyson se muestra arrepentido de su pasado. En uno de sus últimos programas, en el que tuvo al rapero Eminem como invitado, aseguró que todavía tiene miedo de que su bestia interior vuelva a resurgir. "También compré muchos autos para chicas. Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño. No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo", soltó.

Eminem | Hotboxin' with Mike Tyson

El boxeador, que hoy en día también se dedica a cultivar marihuana con fines medicinales, tuvo problemas con la ley en reiteradas ocasiones. En 1992 pasó tres años en prisión tras ser declarado culpable de la violación de la joven modelo Desiree Washington. En total estuvo 38 veces tras las rejas por diversos motivos, la mayoría relacionados con excesos, el sexo y la falta de límites.