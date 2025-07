Migliore usó una frase de Perón para criticar a Riquelme y los hinchas de Boca reaccionaron

Las críticas se multiplican en el mundo Boca tras la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán.

A la indignación de Daniel Mollo, la barbaridad que dijo Gabriel Anello, la resignación de Davvoo Xeneize y la chicana de Eduardo Feinnman, se sumó el exjugador Pablo Migliore.

El arquero del club entre 2006 y 08, le dedicó una historia a Juan Román Riquelme, y lo hizo con una cita de Juan Domingo Perón. “Si el jubilado gana poco, se enoja con el presidente, no se enoja con el empleado de ANSES", escribió Migliore.



Luego siguió: "Si el club anda mal, ¿por qué enojarse con los empleados y no con el presidente? ¿Qué beneficios le trae a Boca ‘cuidar’ a Román y sus compinches? ¡Ninguno! El club es de los socios, pero lo manejan 5 tipos (algunos no son hinchas de Boca)”.

Y remató con la cita del General: “El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

La publicación se viralizó y los hinchas reaccionaron así en las redes.