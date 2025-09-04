El video en homenaje a Lionel Messi por su último partido en suelo argentino dura tan solo un minuto y medio y está musicalizado con el tema ‘Pasan las horas’ de Los Guasones.

Obviamente era imposible mostrar todo lo que hizo Messi por la Selección en tan poco tiempo pero de todos modos el video es emotivo y seguramente no será el último.

Para los millones de argentinos que quieren que el capitán siga ligado de alguna manera con la selección y para los que lo quieren por lo que significa su figura y la imagen de un tipo que no se dio por vencido ni aun vencido y demostró que los sueños se cumplen.

El video original de la canción en vivo

El video pertenece al show acústico que realizaron Los Guasones en 2012 en el Teatro Gran Rex.