La Torre de Tandil, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, anunció hoy que luego del Argentina Open es posible que se retire del tenis debido a la lesión que padece en su rodilla derecha y de la que no se pudo recuperar en un 100%.

"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", dijo un muy compungido Juan Martín Del Potro.

"Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar", confesó el campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

El tenista no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.