Messi vuelve a jugar contra Brasil en septiembre: se confirmó la triple fecha de Eliminatorias

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas y la Conmebol confirmó las fechas y horarios correspondientes a la triple fecha a disputarse del 2 al 9 de septiembre en la reanudación del certamen que clasifica a cuatro selecciones y otorga una plaza para un repechaje para el Mundial Qatar 2022.



Argentina, campeón de la Copa América Brasil 2021, visitará a Venezuela en la fecha 9 -el jueves 2 de septiembre-; luego jugará como visitante ante Brasil -domingo 5, partido que corresponde a la fecha 6 postergada por el coronavirus-; y jueves 9 será el turno de la décima, fecha en que la Selección recibirá a Bolivia. Y la noticia es que será en el Monumental de Nuñez, tras cuatro años.

Así se juegan las fechas completas:

Jueves 2/9 - Fecha 9

17 hs Bolivia vs Colombia, en La Paz

18 hs Ecuador vs Paraguay, en Quito

21 hs Venezuela vs Argentina, en Caracas

22 hs Perú vs Uruguay, en Lima

22 hs Chile vs Brasil, en Santiago

Domingo 5/9 - Fecha 6



16 hs Brasil vs Argentina, en San Pablo

18 hs Ecuador vs Chile, en Quito

19 hs Paraguay vs Colombia, en Asunción

19 hs Uruguay vs Bolivia, en Montevideo

22 hs Perú vs Venezuela, en Lima



Jueves 9/9 - Fecha 10



19.30 Uruguay vs Ecuador, en Montevideo

19.30 Paraguay vs Venezuela, en Asunción

20 hs Colombia vs Chile, en Barranquilla

20.30 hs Argentina vs Bolivia, en Buenos Aires

21.30 Brasil vs Perú, en Recife

Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

(Fuente: Promiedos)