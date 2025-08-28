Lionel Messi, que volvía de la lesión sufrida a principio de mes, se calzó el traje de héroe para dar vuelta el clásico ante Orlando City, darle la victoria a Inter Miami (3 a 1) y clasificación a la final de la Leagues Cup.

Leo convirtió un doblete en once minutos, primero de penal -por una falta sobre Tadeo Allende- y luego un golazo tras un ingreso al área a velocidad, pared con Jordi Alba y zurdazo cruzado.

Antes del empate del conjunto de Mascherano, que perdía desde los 45 minutos del primer tiempo por el gol del croata Pasalic, Orlando reclamó penal de Busquets al colombiano a Angulo. Sucedió a los 15 del complemento, pero el árbitro estaba al lado y no lo sancionó.

El VAR apoyó su decisión de considerar que el delantero propuso el contacto cuando el español intentaba retirar su pierna.

Y llegó la reacción de Las Garzas, el capítulo de héroe dedicado a Messi. Penal a favor y expulsión de defensor rival. Empate y asedio. Golazo y festejo con sus hijos…

Leo alcanzó los 22 goles en 26 partidos, y un total de 61 con la camiseta de la franquicia de La Florida.

El tercer gol, otro golazo, lo convirtió el venezolano Telasco Segovia.

De esta forma, el conjunto de Florida jugará la final el domingo ante Seattle Sounders, que derrotó 2 a 0 a LA Galaxy.

“Quería estar…”

"Quería estar, desde que volví con Galaxy y sentí una molestia no me sentía cómodo. Me preparé para jugar este partido. Sabía lo importante que era, el rival, muy complicado... En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Leo.

La semana que viene lo tendremos en el país. Jugará para Argentina su último doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Messi fue citado por Scaloni para enfrentar a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental, y el martes 9 a Ecuador en Guayaquil.

