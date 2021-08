Leo Messi continúa su puesta a punto física para el momento en que deba saltar a la cancha para representar al PSG. Nosotros creímos que este viernes (16 horas) el capitán argentino debutaría ante Brest por la tercera fecha de la Ligue 1.

Pero no. El DT Mauricio Pochettino decidió no convocarlo pese a que las entradas están agotadas. ¿Cuándo es el próximo compromiso de PSG en el torneo local: el domingo 29 ante Reims? El partido está pautado para 15.45 horas de nuestro país. No hagan planes.

Las redes: