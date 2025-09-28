En la previa del duelo frente a Toronto FC, el Inter Miami se entrenó en el Florida Blue Training Center bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Allí, los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul protagonizaron un divertido desafío que terminó con una perlita viral. Desde atrás de uno de los arcos, ambos campeones del mundo intentaron un disparo casi imposible.

De Paul fue el primero en probar: la pelota tomó efecto y estuvo muy cerca de entrar, pero se estrelló en el travesaño.

Luego llegó el turno de Messi, que con un zurdazo preciso logró que la pelota picara antes del arco y entrara con rosca de manera espectacular.