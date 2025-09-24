Un gobierno de imágenes
Messi gambeteó a Milei en Nueva York, no hubo foto y la AFA se burló del presidente
El presidente buscó insistentemente la foto con Leo, que hoy juega en Nueva York, donde Milei se reunión con Trump. El fracaso de las gestiones de Karina, Scioli y Werthein. Y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se burló en redes.
Javier Milei buscó la foto con Lionel Messi en New York, dónde el presidente argentino se reunió con Donald Trump. Inter Miami y Leo juegan este miércoles allí. Pero no hubo caso.
Según publica Doble Amarilla, "Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein lo venían gestionando hace 20 días, pero no habrá imagen con el astro, que era buscada de cara a las elecciones del 26/10".
La burla de la AFA
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, le dedicó un posteo a Milei: "Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10" Sigan Participando !!! Hay grandes premios. En Fin".
Y el palazo por el faltazo de Milei a la Cumbre política y deportiva por la organización al Mundial 2030