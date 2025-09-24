Javier Milei buscó la foto con Lionel Messi en New York, dónde el presidente argentino se reunió con Donald Trump. Inter Miami y Leo juegan este miércoles allí. Pero no hubo caso.

Según publica Doble Amarilla, "Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein lo venían gestionando hace 20 días, pero no habrá imagen con el astro, que era buscada de cara a las elecciones del 26/10".

La burla de la AFA

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, le dedicó un posteo a Milei: "Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10" Sigan Participando !!! Hay grandes premios. En Fin".

Y el palazo por el faltazo de Milei a la Cumbre política y deportiva por la organización al Mundial 2030